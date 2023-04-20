Росатом ответил на письмо минэнерго США о Запорожской АЭС

Согласно сообщению, Россия никогда не нарушала и не нарушает никакие договоренности в вопросе нераспространения и экспортного контроля. В Росатоме отметили, что на Запорожской атомной электростанции при сотрудничестве с МАГАТЭ созданы все условия для бесперебойной работы.