Росатом ответил на письмо минэнерго США о Запорожской АЭС

Росатом не планирует действовать вразрез с международными соглашениями по экспортному контролю и не будет применять американские ядерные разработки на Запорожской АЭС. Таким образом госкорпорация ответила на требование минэнерго США.
Согласно сообщению, Россия никогда не нарушала и не нарушает никакие договоренности в вопросе нераспространения и экспортного контроля. В Росатоме отметили, что на Запорожской атомной электростанции при сотрудничестве с МАГАТЭ созданы все условия для бесперебойной работы.
Министерство энергетики Соединенных Штатов ранее потребовало от Росатома прекратить использование американских ядерных разработок, установленных на Запорожской АЭС. В письме отмечается, что они были предоставлены Украине с целью укрепления энергетической безопасности страны.