Экс-замминистра культуры Ольга Ярилова задержана по делу о мошенничестве с «Пушкинскими картами»

Правоохранители задержали бывшую замглаву Минкульта РФ Ольгу Ярилову в Москве. Об этом говорится в публикации Telegram-канала «112».
По предварительным данным, арест экс-замминистра связан с ее причастностью к хищению денежных средств, связанных с программой «Пушкинская карта». Ярилова доставлена в отдел для дачи показаний.
Политик вступила в должность замглавы Минкульта в 2018 году. Она покинула свой пост осенью прошлого года по собственной инициативе.
Следователи ранее выяснили, что Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов с помощью поддельных «Пушкинских карт» ввели в заблуждение «Почта банк». Объем кражи оценивается более чем в 200 миллионов рублей.