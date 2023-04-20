Экс-замминистра культуры Ольга Ярилова задержана по делу о мошенничестве с «Пушкинскими картами»

Следователи ранее выяснили, что Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов с помощью поддельных «Пушкинских карт» ввели в заблуждение «Почта банк». Объем кражи оценивается более чем в 200 миллионов рублей.