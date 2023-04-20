Пушков: санкции Китая против США нанесут критический ущерб американской экономике

Неминуемое ухудшение отношений между Соединенными Штатами и Китаем приведет к демонстрации того, что Запад не обладает монополией на санкции. И от ограничений, которые по отношению к США введет Пекин, ущерб будет весьма ощутимым.
Об этом у себя в Telegram-канале рассуждает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Как напоминает сенатор, в результате введенных восемь лет назад российских контрмер на санкции Евросоюза, когда был запрещен импорт европейской сельскохозяйственной продукции в РФ, европейские производители от Британии до Италии потерпели серьезные убытки.
А Китай, будучи ведущим торговым партнером Соединенных Штатов, обладает особенно большими «санкционными ресурсами», убежден Пушков.
«Если от санкционной войны против России США, с их небольшим объемом торговли с нами (28-30 миллиардов долларов), почти не пострадали, то от санкционной войны с Китаем ущерб для американской экономики был бы значительным или даже критическим», – предсказал сенатор.
Ранее стало известно, что Китай, не привлекая лишнего внимания, проводит эксперимент по введению санкций против военно-промышленного комплекса США.
Как сообщило американское издание DefenseNews, еще в феврале Китай ввел санкции против компаний Lockheed Martin и Raytheon, наказав их за поставки оружия Тайваню.
Санкции включают в себя запрет и на экспорт, и на импорт. Таким образом, компании не смогут использовать китайскую продукцию «в своем военном бизнесе».
При этом авторы DefenseNews отмечают, что эффект от санкций может не быть заметен сразу, так как Lockheed и Raytheon, скорее всего, имели запасы закупленных в Китае компонентов. Но через несколько месяцев цель эмбарго, возможно, будет достигнута.
В любом случае, данный прецедент заслуживает пристального внимания, считают американские журналисты.