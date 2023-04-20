Пригожин написал Небензе письмо по ситуации в Судане

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к постпреду России при ООН Василию Небензе с просьбой поднять вопрос о преступной позиции США по Судану. Письмо дипломату опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
Бизнесмен напомнил, что официальный представитель Госдепа Сэмюэл Варбург в одном из интервью заявил о якобы причастности «оркестра» к внутреннему конфликту в Судане. По мнению Пригожина, таким образом Вашингтон хочет оправдать желание вступить в боевые действия.
«Заявление официального представителя США о том, что ЧВК "Вагнер" находится в Судане - не что иное, как попытка США вмешаться во внутриполитический конфликт, усмотрев в нем участие третьей стороны. Эта позиция США направлена на втягивание в него иностранных государств и дальнейшую эскалацию вооруженного конфликта», — написал предприниматель.
Пригожин напомнил, что военная компания свернула деятельность в африканской стране еще несколько лет назад. Он также призвал Небензю рассмотреть возмутительные заявления американской стороны на ближайшем заседании Совета безопасности ООН.
«Информация о нахождении ЧВК «Вагнер» в Республике Судан является недостоверной, уже более двух лет в Судане не присутствует ни одного человека из ЧВК «Вагнер». Прошу Вас, поднять вопрос о преступной, ведущей к дальнейшему кровопролитию позиции США в отношении вооруженного конфликта в Судане на заседании в Совете Безопасности ООН», — заключил Пригожин.
Предприниматель ранее заявил, что руководство «оркестра» прекратило контакты с военным командованием Судана достаточно давно. Он подчеркнул, что «вагнеровцы» не имеют отношения к конфликту в стране.