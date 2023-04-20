Активист попал яйцом в лоб Макрону

Трудно начавшийся визит президента Франции Эммануэля Макрона в регионы закончился драматическим инцидентом. В ходе очередного разговора с народом кто-то из толпы попал сырым куриным яйцом в лоб главе государства.
После точного поражения цели снаряд разбился. В данный момент неизвестно, насколько в результате происшествия пострадал французский лидер.
Глава государства провел несколько встреч в Эльзасе. Президента страны везде встречали местные жители. Толпы горожан были возмущены, поскольку официальный Париж принял пенсионную реформу. Активисты озвучивали оскорбительные лозунги и организовывали «кастрюльные марши».