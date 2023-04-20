Покушавшийся на Фумио Кисиду бомбист считал Японию «деспотическим государством»

Бросивший в сторону премьер-министра Японии Фумио Кисиды самодельное взрывное устройство Рюдзи Кимура мог иметь политические мотивы. Об этом сообщил «Коммерсант».
Задержанный на месте происшествия 24-летний молодой человек пока не дает показания. Японская полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия на предвыборном митинге с участием премьера. Однако японские СМИ сообщают, что Кимура мог совершить нападение по политическим мотивам.
Молодой человек ранее подал судебный иск, чтобы добиться изменения законодательства с целью получить право избираться в парламент Японии. Когда суд отклонил иск, Кимура в Twitter назвал Японию «деспотическим государством», которое лишь притворяется демократией. Мужчина считал потомственного политика Кисиду олицетворением государственной системы.