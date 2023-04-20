Покушавшийся на Фумио Кисиду бомбист считал Японию «деспотическим государством»

Задержанный на месте происшествия 24-летний молодой человек пока не дает показания. Японская полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия на предвыборном митинге с участием премьера. Однако японские СМИ сообщают, что Кимура мог совершить нападение по политическим мотивам.