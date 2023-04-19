«Страна»: несколько взрывов прогремели в небе над Киевом

Несколько взрывов раздались в небе над Киевом, в городе введен режим воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
По данным СМИ, местные жители запечатлели яркую вспышку. Она возникла перед сигналом сирены.
«Жители Белой Церкви сообщают о двух взрывах», — указано в материале.
Сервис оповещения граждан от минцифры Украины информирует, что воздушная тревога в Киевской области была включена в 22:07 по московскому времени. Издания также писали об ударах в Днепропетровске.
Вооруженные силы РФ обстреливают объекты украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Эта мера послужила, в том числе, ответом Москвы на подрыв Крымского моста, организованного киевским режимом.