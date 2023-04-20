Дудаков: рекордный госдолг и огромные расходы грозят Америке техническим дефолтом

Но Белый дом до сих пор уверен, что Конгресс, который отказывается дальше увеличивать предельный размер госдолга, просто блефует. И поэтому политики в Вашингтоне пока не могут прийти к компромиссу, но рано или поздно они все же договорятся, полагает Дудаков.