Дудаков: рекордный госдолг и огромные расходы грозят Америке техническим дефолтом

Соединенные Штаты могут уже ближайшим летом впервые за всю историю существования страны столкнуться с дефолтом, и это очень серьезная проблема. Это произойдет, если Белый дом не найдет способ сократить расходы США и больше не поднимать потолок государственного долга.
Такое мнение в беседе с информагентством «ПолитРоссия» высказал политолог-американист Малек Дудаков.
Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что президент Джо Байден уклоняется от решения вопроса по государственному долгу.
Тему соглашения о потолке госдолга, как сообщил Маккарти, он обсудил с главой Белого дома еще 1 февраля. Однако с тех пор никаких решений по этому поводу администрация Джо Байдена так и не приняла.
«К сожалению, с тех пор Белый дом хранит молчание. Байден уклоняется от действий и вводит нацию в заблуждение», – подчеркнул американский политик.
Как заявил по этому поводу Малек Дудаков, президент США не случайно игнорирует тему государственного долга – ему просто нечего сказать по этому поводу, так как мнение Белого дома и Конгресса США по поводу бюджетных приоритетов сильно расходятся.
«Республиканцы в парламенте требуют сократить государственные расходы, стабилизировать дефицит бюджета, который в этом году может превысить рекордную отметку в два триллиона долларов, и стабилизировать рост госдолга, который тоже достиг рекордного значения в 31 триллион долларов», – напомнил политолог.
Если вопрос с этими антирекордами в Вашингтоне не смогут решить в самое ближайшее время и не достигнут соглашения, то уже к июню-июлю текущего года у американского Казначейства деньги закончатся, и оно больше не сможет выпускать новые облигации.
«Это будет техническим дефолтом для Америки. Это серьезно», – считает эксперт.
Но Белый дом до сих пор уверен, что Конгресс, который отказывается дальше увеличивать предельный размер госдолга, просто блефует. И поэтому политики в Вашингтоне пока не могут прийти к компромиссу, но рано или поздно они все же договорятся, полагает Дудаков.
«Сомневаюсь, что Байдену или Маккарти хочется войти в историю, как политикам, которые довели США до дефолта впервые за 250 лет существования. Будет принято решение о небольшом сокращении расходов, которые республиканцы заявят как свою победу, а Белый дом – как свою. Такой фиктивный консенсус», – предсказал политолог.
Напомним, ранее американский миллиардер Илон Маск высказал уверенность в том, что, учитывая уровень расходов федерального бюджета, дефолт в Соединенных Штатах неминуем, и вопрос заключается лишь в том, когда это произойдет.