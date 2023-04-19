Второй участник дискредитации ЧВК «Вагнер» от Gulagu.Net признался, что его шантажировали

По словам второго участника фейка об «оркестре», Осечкин склонил его дискредитировать военную компанию путем шантажа. За отказ озвучить написанный «правозащитником» текст последовала бы публикация ролика, на котором запечатлены насильственные действия в отношении Савичева в ИК №2 по Пермскому краю «Белый лебедь».