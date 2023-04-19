Второй участник дискредитации ЧВК «Вагнер» от Gulagu.Net признался, что его шантажировали

Основатель ресурса «Гулагу.нет» Владимир Осечкин✱ (иноагент) угрожал экс-заключенному Алексею Савичеву публикацией компрометирующего видео за отказ распространять фейки о ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал ФАН бывший боец.
По словам второго участника фейка об «оркестре», Осечкин склонил его дискредитировать военную компанию путем шантажа. За отказ озвучить написанный «правозащитником» текст последовала бы публикация ролика, на котором запечатлены насильственные действия в отношении Савичева в ИК №2 по Пермскому краю «Белый лебедь».
Основатель «Гулагу.нет» требовал от экс-заключенного признаться в якобы убийствах гражданского населения Бахмута, включая детей. Сейчас мужчина признается, что хочет урегулирования ситуации, чтобы продолжить мирное существование.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами