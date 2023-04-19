Пригожин: ЧВК «Вагнер» не поддерживает контакты с Мухаммадом Хамданом Дагло и Фаттахом аль-Бурханом

Предприниматель Евгений Пригожин заявил, что сотрудников ЧВК «Вагнер» нет в Судане уже более двух лет. Официальное заявление бизнесмена опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
По словам Пригожина, ЧВК «Вагнер» уже длительное время не поддерживает никаких связей с командующим силами быстрого реагирования Мухаммадом Хамданом Дагло и главой армии Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом.
«Никаких финансовых заинтересованностей в Судане у компаний, связанных с Евгением Пригожиным, также нет. Настоящий конфликт является сугубо внутренним суданским делом», — передает слова бизнесмена пресс-служба «Конкорда».
Также Пригожин заявил, что любые намерения притянуть ЧВК «Вагнер» к конфликту в Судане являются «попыткой половить рыбку в мутной воде или встать на защиту одной из сторон за счет манипуляций фактами».