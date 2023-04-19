«Три конкретных вопроса». Захарова рассказала, о чем молчит посольство США в РФ

Американское посольство в России в последнее время почти перестало отвечать на направляемые журналистами вопросы, комментируя лишь те темы, которые выгодны Соединенным Штатам, а все остальные оставляя без внимания. Хотя как минимум три актуальных вопроса требуют ответа дипмиссии США.
Об этом в эфире радио Sputnik рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел Росси Мария Захарова.
«Это уже стало каким-то анекдотом – американское посольство практически перестало отвечать на запросы журналистов, то есть делать это только по тем поводам, которые им выгодны. Тогда они письма рассылают. А те вопросы, которые им не выгодны, они даже не замечают», – отметила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.
К настоящему времени, по ее словам, есть как минимум три конкретных вопроса, на которые российской стороне очень хотелось бы получить ответ американских дипломатов.
Первый из этих актуальных вопросов касается подрыва в Балтийском море российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Второй вопрос о визах в США, которые американская сторона отказывается выдать российским журналистам, освещающим работу Организации Объединенных Наций.
«А третий, давайте, глобальный возьмем вопрос: когда Соединенные Штаты Америки из Сирии уберутся? – добавила Мария Захарова. – Мне кажется, очень интересно порассуждать на эту тему: как там с правами человека, которые они много лет в Сирии нарушают? Это же важно. Сирийцы уже не знают, как от них избавиться, а они все не уходят и не уходят. Вот на эти три вопроса пусть хотя бы ответят».
Напомним, 17 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что власти США наконец выдали визы российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову и членам делегации РФ для участия в мероприятиях, запланированных на следующую неделю в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Однако журналистам, которые должны были сопровождать российскую делегацию и освещать ее работу, связанную с председательством РФ в Совета безопасности ООН, американская сторона в визах отказала.