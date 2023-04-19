«Три конкретных вопроса». Захарова рассказала, о чем молчит посольство США в РФ

Американское посольство в России в последнее время почти перестало отвечать на направляемые журналистами вопросы, комментируя лишь те темы, которые выгодны Соединенным Штатам, а все остальные оставляя без внимания. Хотя как минимум три актуальных вопроса требуют ответа дипмиссии США.