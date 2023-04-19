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«Три конкретных вопроса». Захарова рассказала, о чем молчит посольство США в РФ

Европа и США
«Три конкретных вопроса». Захарова рассказала, о чем молчит посольство США в РФ

Американское посольство в России в последнее время почти перестало отвечать на направляемые журналистами вопросы, комментируя лишь те темы, которые выгодны Соединенным Штатам, а все остальные оставляя без внимания. Хотя как минимум три актуальных вопроса требуют ответа дипмиссии США.

Об этом в эфире радио Sputnik рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел Росси Мария Захарова.

«Это уже стало каким-то анекдотом – американское посольство практически перестало отвечать на запросы журналистов, то есть делать это только по тем поводам, которые им выгодны. Тогда они письма рассылают. А те вопросы, которые им не выгодны, они даже не замечают», – отметила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

К настоящему времени, по ее словам, есть как минимум три конкретных вопроса, на которые российской стороне очень хотелось бы получить ответ американских дипломатов.

«Три конкретных вопроса». Захарова рассказала, о чем молчит посольство США в РФ

Первый из этих актуальных вопросов касается подрыва в Балтийском море российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Второй вопрос о визах в США, которые американская сторона отказывается выдать российским журналистам, освещающим работу Организации Объединенных Наций.

«А третий, давайте, глобальный возьмем вопрос: когда Соединенные Штаты Америки из Сирии уберутся? – добавила Мария Захарова. – Мне кажется, очень интересно порассуждать на эту тему: как там с правами человека, которые они много лет в Сирии нарушают? Это же важно. Сирийцы уже не знают, как от них избавиться, а они все не уходят и не уходят. Вот на эти три вопроса пусть хотя бы ответят».
«Три конкретных вопроса». Захарова рассказала, о чем молчит посольство США в РФ

Напомним, 17 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что власти США наконец выдали визы российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову и членам делегации РФ для участия в мероприятиях, запланированных на следующую неделю в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Однако журналистам, которые должны были сопровождать российскую делегацию и освещать ее работу, связанную с председательством РФ в Совета безопасности ООН, американская сторона в визах отказала.

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