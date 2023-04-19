Путин настойчиво призвал возродить пионерское движение в России

Президент РФ Владимир Путин предложил использовать термин «пионеры» для детского движения в России: в отличие от комсомола, пионерство лишено идеологической окраски, подчеркнул он.
«По-старому – по-новому, как было, так и есть. От этого никуда не деться. <…> Подумайте над этим, пожалуйста. Просто подумайте об этом и с ребятами посоветуйтесь», – заявил президент во разговоре с зампредом правительства Татьяной Голиковой.
До этого Голикова отметила, что детское движение назвали «Движение первых», а «по-старому» организацию можно назвать и «пионерами».
Год назад, во время обсуждения создания всероссийской детской организации в Госдуме, некоторые депутаты выступили против «изобретения велосипеда» и призывали вернуться к пионерии.
«Мне абсолютно непонятно, чем не устраивает слово «пионер»? Хорошее слово, обозначает – «первопроходец», «первый». Никакой идеологической нагрузки. Но почему-то слово «пионер» не нравится, начинают изобретать что-то новое», – отмечал депутат Михаил Матвеев в мае 2022 года.
Ранее Голикова заявила, что участники «Движения первых» будут «вместе строить страну». Подробнее – в нашей статье.