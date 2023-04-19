Europa Press: шесть испанских танков Leopard ждут отправки на Украину

Бронетехнику ремонтировали на заводе в испанской провинции Севилья, затем боевые машины прошли необходимые испытания. Военная техника будет переправлена в Польшу по морю, а затем ее передадут Киеву. Это первая партия танков, обещанных Мадридом Украине.