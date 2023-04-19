Europa Press: шесть испанских танков Leopard ждут отправки на Украину

Танков Leopard, обещанные Испанией Киеву, прибыли в порт Сантандера (автономное сообщество Кантабрия) для отправки Вооруженным силам Украины. Об этом пишет агентство Europa Press со ссылкой на источник в военных кругах.
Бронетехнику ремонтировали на заводе в испанской провинции Севилья, затем боевые машины прошли необходимые испытания. Военная техника будет переправлена в Польшу по морю, а затем ее передадут Киеву. Это первая партия танков, обещанных Мадридом Украине.
По заявлению министра обороны Испании Маргариты Роблес, украинская армия получит танки уже до конца апреля, на очереди поставка еще четырех Leopard.