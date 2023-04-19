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Посольство Украины призвало отменить ЧЕ по самбо из-за допуска россиян

Спорт
Посольство Украины призвало отменить ЧЕ по самбо из-за допуска россиян

Украинское посольство в Израиле требует отменить чемпионат Европы по самбо 2023 года в Хайфе.

Сотрудники украинского посольства призвали организаторов чемпионата Европы по самбо отменить турнир, стартовавший в Хайфе 19 апреля. Соответствующую информацию представили журналисты «МК».

В посольстве Украины потребовали отменить континентальное первенство в связи с допуском к участию в нем российских и белорусских самбистов. Организаторы турнира, в котором участвуют спортсмены из 24 государств, пока никак не реагировали на призыв дипломатов.

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