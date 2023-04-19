Шотландскую бегунью отстранили от соревнований за езду на машине во время марафона

Бегунья из Шотландии Джоасия Закшевски лишилась возможности подтвердить свой результат в рамках 80-километрового марафона, проходившего в Великобритании. Причиной этому послужило неспортивное поведение легкоатлетки.
Как сообщил телеканал Sky News, во время стартовавшего в Манчестере в апреле марафона Закшевски преодолела четыре километра на машине. К финишу в Ливерпуле легкоатлетка пришла третий. Однако за нарушение правил ее дисквалифицировали.
По словам подруги спортсменки, по прибытии в Великобританию из Австралии Закшевски почувствовала себя плохо. Ранее она победила в 410-километровом марафоне в Тайване, передает телеканал «360».