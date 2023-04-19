Элита Украины еще заплатит за свои преступления: Путин их предупредил – Колташов

Постсоветской украинской элите еще предстоит заплатить за свои преступления перед украинцами – пока они просто тратят «живой материал», обменивая его на возможность что-нибудь украсть у Запада, чтобы на Западе же и спрятать, заявил экономист Георгий Колташов.