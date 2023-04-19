Постсоветской украинской элите еще предстоит заплатить за свои преступления перед украинцами – пока они просто тратят «живой материал», обменивая его на возможность что-нибудь украсть у Запада, чтобы на Западе же и спрятать, заявил экономист Георгий Колташов.
Президент РФ Владимир Путин предупреждал украинских лидеров, что НАТО является угрозой и для самой постсоветской Украины – для страны неразумно становиться военной силой альянса. Но киевские элиты рассчитывали, что кроме выражения обеспокоенности российское руководство ничего не предпримет.
«Запад знал, куда он гнет линию, обрекая украинцев на учесть пушечного мяса. Его партнеры и марионетки в Киеве оказались заложниками своей надменности, невнимательности и наивности. Россия действует и побеждает, уничтожая все силы, кои НАТО выдвигает в бандеровской форме на фронта войны. Ясно, что предупреждения об опасности НАТО не были в России напрасными, но киевскими властителями напрасно были упущены. У них еще будет возможность сильно пожалеть обо всем содеянном», – подчеркнул Колташов в Telegram.
Пока киевский режим только получает счета, по которым должен будут уплатить – речь идет о не безвозмездной материальной и военно-технической помощи от «западных партнеров». Так или иначе, долги стране придется отдавать, намекает экономист.
Ранее испанское издание Rebelion сообщало, что жителям Украины придется расплачиваться за взятые киевскими властями кредиты «в течение нескольких поколений». Подробнее – в нашей статье.