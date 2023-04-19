Киев постепенно уходит под воду из-за повреждений на Каховской ГЭС

Каховская ГЭС работает не в полном технологическом режиме из-за повреждений. Об этом заявил глава управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации (КГГА) Роман Ткачук. По его словам, Киев уходит под воду.
Глава управления подчеркнул, что в настоящее время на Каховской ГЭС нарушен практически весь цикл технологических работ. Этот фактор накладывается на весенние паводки, что стало причиной наводнения. Согласно данным киевской администрации, уровень воды в Днепре превышает средние значения примерно на один метр, сообщают украинские СМИ.
Представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ранее заявили, что из-за повышения уровня воды в реках подтоплены 1,5 тысячи домохозяйств. Проблемы наблюдаются в шести регионах страны.