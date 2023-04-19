Испанский тренер Абаскаль извинился перед фанатами «Спартака» после матча с «Акроном»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль принес извинения болельщикам красно-белых после матча с тольяттинским «Акроном».
Гильермо Абаскаль обратился к фанатам «Спартака» после сенсационного поражения красно-белых в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России с «Акроном».
«Хотелось бы попросить прощения у болельщиков, мы сделали все, что могли, чтобы пройти, увы, не получилось», — подчеркнул испанский тренер.
Матч между «Акроном» и «Спартаком» состоялся в Жигулевске 19 апреля. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Уступив команде Первой лиги, «Спартак» завершил выступление в турнире.