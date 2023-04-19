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Испанский тренер Абаскаль извинился перед фанатами «Спартака» после матча с «Акроном»

Спорт
Испанский тренер Абаскаль извинился перед фанатами «Спартака» после матча с «Акроном»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль принес извинения болельщикам красно-белых после матча с тольяттинским «Акроном».

Гильермо Абаскаль обратился к фанатам «Спартака» после сенсационного поражения красно-белых в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России с «Акроном».

«Хотелось бы попросить прощения у болельщиков, мы сделали все, что могли, чтобы пройти, увы, не получилось», — подчеркнул испанский тренер.

Матч между «Акроном» и «Спартаком» состоялся в Жигулевске 19 апреля. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Уступив команде Первой лиги, «Спартак» завершил выступление в турнире.

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