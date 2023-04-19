Соцсеть ЯRUS рассказала пользователям о популярных способах заработка в приложении

Также каждый автор видеоконтента в ЯRUS получает вознаграждение за просмотры. Для этого важно соблюдать несколько условий: видео должно длиться более минуты и собрать свыше тысячи уникальных просмотров в течение календарного месяца. За каждую тысячу просмотров блогеры получают по 50 монет.