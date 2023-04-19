Соцсеть ЯRUS рассказала пользователям о популярных способах заработка в приложении

Команда популярной социальной сети ЯRUS рассказала российским интернет-пользователям о четырех простых способах заработать в приложении.
Каждый день пользователи ЯRUS получают по пять монеток за активность. Для этого достаточно заходить в приложение, просматривать контент, оставлять лайки и писать комментарии.
Также каждый автор видеоконтента в ЯRUS получает вознаграждение за просмотры. Для этого важно соблюдать несколько условий: видео должно длиться более минуты и собрать свыше тысячи уникальных просмотров в течение календарного месяца. За каждую тысячу просмотров блогеры получают по 50 монет.
«В перспективе мы планируем добавить монетизацию постов и фото, чтобы оставаться самой привлекательной площадкой для авторов в рунете», — рассказал ведущий менеджер ЯRUS Алексей Иванов.
Еще один способ заработка в этом приложении — это донаты от пользователей. Под каждой публикацией в ЯRUS есть кнопка «Поддержать автора», которая позволяет перечислять монетки полюбившимся блогерам.
И, наконец, ЯRUS предоставляет возможность получить дополнительный доход на создании простых приложений. Так, конкурс Mini apps позволяет разработчикам разделить призовой фонд в размере 200 тыс. рублей.