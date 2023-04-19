«Северный плацдарм». Кедми назвал роль Швеции и Финляндии в американском плане против РФ

При этом вступление в Альянс Швеции, которая подавала заявку вместе с Финляндией, было отложено из-за действий местных активистов, которые несколько раз устроили публичное сожжение священной для мусульман книги Коран. В ответ на это Турция выступила против принятия Швеции в НАТО.