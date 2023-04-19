«Северный плацдарм». Кедми назвал роль Швеции и Финляндии в американском плане против РФ

Соединенные Штаты так заинтересованы в том, чтобы Финляндия и Швеция стали членами западного военного блока НАТО, потому что хотят использовать территории этих стран для создания угрозы России с северного направления.
Об этом в эфире YouTube-канала «Вальдман-LINE Alexander Waldman» рассказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми.
По его мнению, американцы, получив доступ на территории новых членов Североатлантического альянса, собираются угрожать базам российского Северного флота.
«Основное направление, которое необходимо Соединенным Штатам, как и в Финляндии, так и в Швеции, – это направление на север, борьба за Северный ледовитый океан, за попытку обойти и составить угрозу России именно с севера, – объяснил Кедми. – Без Финляндии и Швеции у них практически нет возможности атаковать Россию, если только не говорить о морских платформах и подводных лодках, но Россия ставит очень успешный заслон, отгоняя американские подводные лодки за пределы Баренцева моря».
Россия, добавил при этом военный эксперт, опередила американцев и создала в Заполярье очень серьезную систему – очень хорошо вооруженный Северный военный округ. Кроме того, нельзя забывать и о морской составляющей Северного ледовитого океана.
Именно поэтому американцам и нужны в качестве дополнительного плацдарма против РФ Финляндия и Швеция. С территории этих стран США намерены угрожать основным базам Северного флота России – Мурманску, Кольскому полуострову и Североморску, подчеркнул Кедми.
Напомним, Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического военного блока 4 апреля 2023 года. Об этом в ходе прошедшей в Хельсинки церемонии обмена соответствующими документами руководства Финляндии и НАТО заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.
При этом вступление в Альянс Швеции, которая подавала заявку вместе с Финляндией, было отложено из-за действий местных активистов, которые несколько раз устроили публичное сожжение священной для мусульман книги Коран. В ответ на это Турция выступила против принятия Швеции в НАТО.