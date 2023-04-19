Актер Сослан Фидаров вспомнил, как пережил первую бомбежку в Донбассе

Актер Сослан Фидаров уже несколько лет ездит в Донбасс с гуманитарной миссией. В свою первую командировку артист попал под обстрел. Он рассказал, что испытал во время бомбежки.
По словам актера, это случилось в Ясиноватой. Он признался, что когда начался обстрел, он не понимал, кто именно это делал.
«И вот тогда было немножко, честно говоря, не по себе. Я в обморок тогда упал первый раз!» — сообщил Фидаров в эфире программы «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».
Также актер рассказал о реакции супруги на его миссию в Донбассе. Он рассказал, что сначала ему пришлось объяснить ситуацию, после чего она приняла его позицию и «встала рядом с ним», как и его родители.