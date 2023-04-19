Небензя: РФ не будет уклоняться от встреч с США после приезда Лаврова в Нью-Йорк

Российская сторона не станет уклоняться от встреч с американскими представителями в ходе приезда министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Дипломат пояснил, что в графике российской делегации никаких встреч не значится. Однако при наличии инициативы от США они могут состояться, добавил он.
«Я не в курсе. Мы не избегаем каких-либо встреч. Если есть желание со стороны США, мы не будем избегать такой встречи», — сказал Небензя журналистам.
Ранее стало известно, что главе МИД РФ Лаврову была выдана американская виза для участия в Совбезе ООН. Однако Вашингтон обделил российских журналистов, которые их так и не получили, добавил Небензя.