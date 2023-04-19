Россиянин Хачанов обыграл чилийца Джарри на теннисном турнире в Барселоне

Хачанов в двух сетах обыграл чилийского теннисиста Джарри на старте турнира категории ATP-500 в Барселоне. Встреча, продолжительность которой составила 1 час 35 минут, закончилась со счетом 6:4, 6:4. Хачанову удалось дважды подать навылет и реализовать три брейк-пойнта. Соперник 11-й ракетки мира по матчу третьего круга определится позже.