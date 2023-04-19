Россиянин Хачанов обыграл чилийца Джарри на теннисном турнире в Барселоне

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над Николасом Джарри из Чили в матче второго круга турнира в Барселоне.
Хачанов в двух сетах обыграл чилийского теннисиста Джарри на старте турнира категории ATP-500 в Барселоне. Встреча, продолжительность которой составила 1 час 35 минут, закончилась со счетом 6:4, 6:4. Хачанову удалось дважды подать навылет и реализовать три брейк-пойнта. Соперник 11-й ракетки мира по матчу третьего круга определится позже.
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