Племянник Джона Кеннеди заявил об участии в президентских выборах в 2024 году

Следующим президентом Соединенных Штатов может стать племянник экс-лидера Джона Кеннеди. Политик заявил о своем намерении участвовать в гонке за кресло главы американского государства.
Напомним, что, по словам источников из окружения действующего хозяина Белого дома Джозефа Байдена, существует «большая и растущая вероятность» того, что нынешний президент снова будет участвовать в предстоящих выборах.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах в 2024 году он сразу же позвонит российскому лидеру Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Противостояние на Украине будет завершено за сутки, пообещал политик.