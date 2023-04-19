Племянник Джона Кеннеди заявил об участии в президентских выборах в 2024 году

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах в 2024 году он сразу же позвонит российскому лидеру Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Противостояние на Украине будет завершено за сутки, пообещал политик.