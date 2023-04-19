Экс-советник Кучмы Соскин предрек Украине скорый крах по вине Зеленского

Власти Украины под руководством президента Владимира Зеленского способствуют разрушению государства изнутри. К такому выводу пришел бывший советник экс-главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Эксперт пояснил, что киевский режим не выполняет свои обязательства в полной мере. Всему виной некомпетентность политиков, захвативших власть. Сегодня самыми актуальными проблемами Украины являются финансы и экономика. Также страна постепенно лишается народно-хозяйственного комплекса, предпринимательства и бизнеса. В свою очередь власти «занимаются чем угодно, только не реальным делом», пояснил аналитик.
«Это по сути крах, и он становится неминуемым во всех отношениях. Это разрушения всей системы государства и общества», — раскрыл страшную правду о влиянии Зеленского на Украину Соскин.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров допустил увеличение государственного долга страны до рекордной цифры к концу года. По его подсчетам, Киев будет должен около 173 миллиардов долларов.