Телекомпания «ВЕТТА 24» стала новым партнером Медиагруппы «Патриот»

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук объявил о начале сотрудничества с телекомпанией «ВЕТТА 24», которая начала работать с 1991 года и за это время была отмечена наградами краевого и федерального значения.
Главный редактор телекомпании Станислав Уланов сообщил, что ее сайт входит в топ-10 самых популярных информационных интернет-порталов Пермского края. Он выразил надежду, что сотрудничество с медиагруппой придаст ей новый виток развития.
«Сегодня к нам присоединились коллеги из Пермского края — одного из ключевых регионов нашей страны. Я рад, что все больше патриотически настроенных СМИ встают на защиту информационного суверенитета нашей Родины. Рассчитываю на долгое и плодотворное сотрудничество», — отметил Столярчук.
В рамках сотрудничества партнеры планируют обмениваться актуальными новостями и оказывать информационную поддержку значимых мероприятий.