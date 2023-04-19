Тольяттинский «Акрон» одержал победу над «Спартаком» в матче Кубка России

«Акрон» из Тольятти обыграл московский «Спартак» в матче Кубка России по футболу сезона-2022/23.
«Акрон» со счетом 2:1 обыграл «Спартак» в полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России, который прошел 19 апреля. Встречу на стадионе «Кристалл» в Жигулевске обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным. В составе «Акрона» забитыми голами отметились Андрес Понсе и Никита Салтыков. Томаш Тавареш стал автором единственного мяча красно-белых.
«Акрон» пробился в финал Пути регионов Кубка России. «Спартак», который в прошлом сезоне стал победителем турнира, завершил выступление в нем.