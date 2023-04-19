Илон Маск спрогнозировал наступление дефолта в США

На фоне расходов федерального бюджета дефолт в США является лишь вопросом времени, написал американский предприниматель Илон Маск в Twitter.
По его словам, вопрос о том, произойдет ли дефолт в США, не стоит. Другое дело — когда именно это произойдет.
Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти назвал госдолг США тикающей бомбой, которая может взорваться, если не принять необходимые меры. При этом Белый дом требует от конгресса расширения лимитов заимствований, заявляя, что в обратном случае уже летом страна не сможет обслуживать собственные долговые обязательства.