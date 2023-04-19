Национальная ассамблея народной власти Кубы переизбрала спикера парламента

Новый спикер парламента Кубы был определен в ходе собрания Национальной ассамблеи народной власти. Им стал депутат Хуан Эстебан Ласо, сообщает издание Granma.
Известно, что на заседании присутствовал революционер Рауль Кастро и глава государства Мигель Диас-Канель. Новый парламент также отдал свои голоса за кандидата Ану Марию Мари Мачадо на пост заместителя спикера, и Омеро Акосту Альвареса на должность секретаря Ассамблеи госсовета.
«Предложение кандидатуры на пост спикера, вице-спикера и секретаря Национальной ассамблеи было одобрено большинством при одном воздержавшемся», — сказано в материале.
Ранее стало известно, что глава МИД Сергей Лавров намерен посетить ряд стран Латинской Америки. Дипломат нанесет визит в Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу в конце апреля.