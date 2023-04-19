Национальная ассамблея народной власти Кубы переизбрала спикера парламента

Известно, что на заседании присутствовал революционер Рауль Кастро и глава государства Мигель Диас-Канель. Новый парламент также отдал свои голоса за кандидата Ану Марию Мари Мачадо на пост заместителя спикера, и Омеро Акосту Альвареса на должность секретаря Ассамблеи госсовета.