В Мелитополе задержали молодого мужчину за передачу СБУ данных о позициях ВС РФ

Стражи порядка задержали жителя Мелитополя, который передавал украинской стороне данные о местоположении объектов гражданской и военной инфраструктуры города, техники и личного состава российских военных. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.
Было установлено, что задержанный действовал по рекомендациям собственной матери, которая в настоящий момент проживает в украинской столице. Именно ей фигурант отправлял собранные данные, а та передавала их СБУ. Известно, что мужчина для получения секретной информации специальной оправлялся к линии фронта.
Примечательно, что за свою деятельность шпион не получал вознаграждений, несмотря на «значительные материальные трудности».