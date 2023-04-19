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В Мелитополе задержали молодого мужчину за передачу СБУ данных о позициях ВС РФ

Происшествия
В Мелитополе задержали молодого мужчину за передачу СБУ данных о позициях ВС РФ

Стражи порядка задержали жителя Мелитополя, который передавал украинской стороне данные о местоположении объектов гражданской и военной инфраструктуры города, техники и личного состава российских военных. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.

Было установлено, что задержанный действовал по рекомендациям собственной матери, которая в настоящий момент проживает в украинской столице. Именно ей фигурант отправлял собранные данные, а та передавала их СБУ. Известно, что мужчина для получения секретной информации специальной оправлялся к линии фронта.

Примечательно, что за свою деятельность шпион не получал вознаграждений, несмотря на «значительные материальные трудности».

#Мелитополь #запорожье #сбу