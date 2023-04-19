В Мелитополе задержали молодого мужчину за передачу СБУ данных о позициях ВС РФ

Было установлено, что задержанный действовал по рекомендациям собственной матери, которая в настоящий момент проживает в украинской столице. Именно ей фигурант отправлял собранные данные, а та передавала их СБУ. Известно, что мужчина для получения секретной информации специальной оправлялся к линии фронта.