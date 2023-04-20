«Снимали с пальцев перстни». Зачем большевики вскрывали могилы русских царей

После прихода к власти в России большевики поставили перед собой цель полностью преобразовать страну и общество в соответствии со своей идеологией. Одним из главных препятствий на пути к коммунизму они считали царское прошлое, символом которого была усыпальница русских императоров в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.