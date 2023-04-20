«Снимали с пальцев перстни». Зачем большевики вскрывали могилы русских царей

После прихода к власти в России большевики поставили перед собой цель полностью преобразовать страну и общество в соответствии со своей идеологией. Одним из главных препятствий на пути к коммунизму они считали царское прошлое, символом которого была усыпальница русских императоров в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.
Согласно источникам, гробницу российских самодержцев начали разграблять еще во времена Февральской революции. Осенью 1917 года Временное правительство распорядилось собрать все находящиеся там ценные вещи и отправить их в Москву.
При этом большевики вспомнили о царских сокровищах лишь в 1921 году. Как вспоминали современники, те решили вскрыть могилы Романовых, чтобы конфисковать ценности в пользу комитета помощи голодающим.
Русский эмигрант Борис Николаевский в своих записках привел текст письма одного из очевидцев процесса эксгумации:
«Механики открывают гробницу Александра III. Набальзамированный труп царя сохранился хорошо. Александр III лежит в генеральском мундире, богато украшенном орденами. Прах царя быстро вынимают из серебряного гроба, снимают с пальцев перстни, с мундира – ордена, усыпанные бриллиантами, затем тело Александра III перекладывается в дубовый гроб», — рассказывал он.
После этого секретарь правительственной комиссии составляет протокол, где приводится подробный список всех драгоценностей, конфискованных у почившего царя. Затем гроб закрывают и накладывают сверху соответствующие печати.
Аналогичной процедуре подверглись и другие русские правители, но в некоторых случаях все пошло не по плану. К примеру, гробница Александра I оказалась пустой, а вскрытие усыпальницы Павла I и вовсе привело комиссию в ужас.
Дело в том, что перед похоронами на царя надели восковую маску, которая к началу процесса эксгумации успела растаять — под ее остатками большевики увидели обезображенное лицо убитого монарха, что порядком их напугало. Зато с гробницей Екатерины II не возникло никаких проблем: напротив, там хранилось большое количество драгоценностей.
Впоследствии все реквизированные богатства, как предполагают историки, были проданы за границу. Также вместе с ними «ушли с молотка» национальные достояния Эрмитажа, Кремля, Третьяковской галереи. Хотя сами сотрудники Петропавловской крепости утверждают, что вскрытие императорской усыпальницы большевиками — всего лишь историческая легенда.