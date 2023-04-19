«Обсудим все вопросы»: Пригожин объяснил, куда следует обращаться родственникам погибших «вагнеровцев»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что не будет раскрывать какие-либо подробности о захоронении павших в бою «музыкантов» для враждебной BBC. Если у кого-то из родственников погибших бойцов «оркестра» есть претензии относительно погребения, нужно обратиться на горячую линию ЧВК «Вагнер».
«Все бойцы ЧВК "Вагнер", которые погибают на СВО, хоронятся в строгом регламенте с правилами компании. Какие-либо подробности для враждебной нам BBC я не считаю целесообразным раскрывать. Если у кого-то из родственников есть претензии к захоронению, то, безусловно, мы обсудим с ними любые, на их взгляд, имеющиеся проблемы. Для этого им нужно обратиться на горячую линию ЧВК "Вагнер". И все вопросы будут немедленно решены», — приводит заявление Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Также Пригожин призвал BBC впредь передавать контакт горячей линии ЧВК «Вагнер» родственникам погибших бойцов в случае, если им в редакцию поступят соответствующие обращения.