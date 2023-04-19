«Обсудим все вопросы»: Пригожин объяснил, куда следует обращаться родственникам погибших «вагнеровцев»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что не будет раскрывать какие-либо подробности о захоронении павших в бою «музыкантов» для враждебной BBC. Если у кого-то из родственников погибших бойцов «оркестра» есть претензии относительно погребения, нужно обратиться на горячую линию ЧВК «Вагнер».