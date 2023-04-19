Башкирия стала одним из первых регионов России, в котором появился Совет по качеству жизни

Совет по качеству жизни появился в Республике Башкортостан. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Регион стал одним из первых в России, где организован Совет по качеству жизни. Его эксперты будут анализировать рейтинг качества жизни, а также готовить рекомендации, необходимые для проработки Институтом региональных сервисных уполномоченных.
«Это будет касаться образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, создания комфортной городской среды и т.д», — сообщил советник главы республики Руслан Казыханов.
В совет вошли представители некоммерческих и коммерческих организаций. Кроме того, его участниками стали эксперты, ученые и руководители региональных органов власти, передает Федеральное агентство новостей.