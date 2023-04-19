Жозеп Клотет дисквалифицирован на два матча РПЛ за оскорбления судьи

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет дисквалифицирован на два матча чемпионата России по футболу.
Члены КДК РФС приняли решение о дисквалификации на два матча РПЛ тренера «Торпедо» Клотета, который назвал судью «клоуном» во время столичного дерби со «Спартаком». Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц. Клотет также был оштрафован на 200 тысяч рублей.
Матч между «Торпедо» и «Спартаком» проходил 15 апреля. Игра завершилась победой красно-белых со счетом 2:1. Клотет получил в этом матче прямую красную карточку.