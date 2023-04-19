Жозеп Клотет дисквалифицирован на два матча РПЛ за оскорбления судьи

Члены КДК РФС приняли решение о дисквалификации на два матча РПЛ тренера «Торпедо» Клотета, который назвал судью «клоуном» во время столичного дерби со «Спартаком». Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц. Клотет также был оштрафован на 200 тысяч рублей.