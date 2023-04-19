«Всего лишь ширма». Евстафьев объяснил «рвение» Макрона с мирным планом по Украине

Если Париж откажется поставлять военную технику Киеву, то это подтвердит серьезность намерений президента Франции Эмманюэля Макрона урегулировать конфликт на Украине мирным путем. Профессор НИУ ВШЭ, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев допустил, что глава Пятой республики, сам того не подозревая, мог оказаться инструментом дезинформации США, направленным против России.
Накануне агентство Bloomberg сообщило, что французский политик совместными усилиями с Китаем хочет привести Москву и Киев к переговорам уже этим летом. По словам источника издания, Макрон поручил своему советнику по внешнеполитическим вопросам Эмманюэлю Бонну проработать с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И механизм, который в перспективе станет основой для будущего диалога.
План в том числе подразумевает, что любые переговоры будут зависеть от успеха ожидаемого наступления ВСУ. Собеседники издания разъясняют, что это может обеспечить Киеву «сильную переговорную позицию».
Легче всего такие обсуждения было бы списать на желание Макрона подогреть интерес после визита в Пекин и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, отметил Евстафьев в материале для RT. Судя по комментариям китайской стороны, диалог по урегулированию «реально идет», да и к тому же вызывает интерес у американцев. Однако профессор не исключил, что идея политика является «всего лишь ширмой».
«В Вашингтоне неожиданно обнаружили, что чуть не весь мир, в принципе, за мирные переговоры с учетом интересов Москвы. <...> А еще Макрон показал, что можно "укусить" США и "остаться в живых". Понятно, что у США масса способов указать "французскому выскочке" его место, но пока их не задействовали», — рассуждает эксперт.
Попытки добиться от Москвы капитуляции до контрнаступления Украины дали прямо противоположный результат задуманному, указал Евстафьев. Хотя Киев и готов к весенней атаке, для объявления «победы» может не хватить «пресловутых 20-30 километров».
«Шанс, что он [Макрон] сможет отвлечь внимание Москвы от наращивания военной помощи Запада Киеву, внести раскол в российскую элиту, консолидированную жесткой риторикой и давлением со стороны США, невелик, но он есть. Можно даже помечтать вбить клин между Москвой и Пекином, на что намекает и Bloomberg», — заметил профессор.
Именно поэтому Вашингтон может «использовать» Макрона, который сам «рвется в бой», — и помочь с освещением в СМИ, и подыграть разыгравшемуся самолюбию. Тем более что сами Соединенные Штаты ничего от этого не потеряют, констатировал политолог.
Ранее Дмитрий Евстафьев высказался о неожиданной риторике Макрона во время визита в Пекин. Политик продемонстрировал способность «говорить по существу», хотя на фоне присутствия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен поездка в Китай оставила у всех очень странное ощущение. Подробности — в материале «Политики Сегодня».