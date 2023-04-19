«Всего лишь ширма». Евстафьев объяснил «рвение» Макрона с мирным планом по Украине

Легче всего такие обсуждения было бы списать на желание Макрона подогреть интерес после визита в Пекин и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, отметил Евстафьев в материале для RT. Судя по комментариям китайской стороны, диалог по урегулированию «реально идет», да и к тому же вызывает интерес у американцев. Однако профессор не исключил, что идея политика является «всего лишь ширмой».