В России предлагают вернуть СМЕРШ для ловли шпионов во время СВО

России нужен СМЕРШ – такое заявление сделал экс-депутат Госдумы РФ Сергей Марков. Он уверен, что контрразведку, подобную той, что была во время Великой Отечественной войны, «все равно придется вводить» на присоединенных территориях.
«Сегодня 80 лет создания СМЕРШ. СМЕРШ поймал от 30 до 40 тысяч фашистских шпионов и диверсантов. А сейчас время опять ловить бандеровских террористов. И жестче», – отметил Марков в Telegram.
Аналогичного мнения придерживаются бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и глава Крыма Сергей Аксенов – последний назвал контрразведчиков СМЕРШ «малоизвестными героями ВОВ», которые помогли предотвратить диверсии нацистов и массовую гибель советских граждан. Только в Крыму весной 1944 года военной контрразведкой 4-го Украинского фронта было арестовано «более сотни немецких агентов и пособников врага».
«Главной задачей сотрудников СМЕРШ стало выявление вражеских агентов, шпионов и диверсантов, предателей Родины и пособников оккупантов, а также борьба с дезертирством, нарушениями устава и злоупотреблениями в рядах Красной армии. <…> Это опыт, который надо изучать и использовать», – написал Аксенов в Telegram.
Крымский журналист Никита Васильев подчеркивает, что сегодня СМЕРШа «очень не хватает» для мягкой проверки бывших граждан Украины – в Россию «едут диверсанты», маскируясь под эвакуирующихся из обстреливаемых ВСУ регионов. За прошедший год даже те, кто раньше не понимал, в разы лучше поняли смысл и значение советской контрразведки СМЕРШ, опыт которой необходимо изучать и внедрять, отметил военный эксперт Борис Рожин.
Символично, что в Крыму в день 80-летия создания СМЕРШ был задержан украинский агент со взрывчаткой, планировавший теракт на керченском энергетическом объекте. Это свидетельствует о том, что задачи спецслужб и во время Великой Отечественной, и во время СВО, весьма похожи, констатирует экс-депутат ГД Елена Панина.
«СМЕРШ создал действенную систему дезинформирования противника. Всего было проведено 183 радиоигры с противником, в ходе которых на нашу сторону было выведено и арестовано более 400 сотрудников и агентов немецкой разведки. <…> Сегодня перед Россией стоят те же задачи, с поправкой на технологии, что и в годы Великой Отечественной. Поэтому и инструменты у страны должны быть соответствующие», – сообщила Панина в Telegram.
По данным историка Владимира Долматова, сотрудники СМЕРШ определяли вражеских агентов по носкам, телогрейкам и даже железной скрепке – она оставляла ржавый след от влаги в советских военных удостоверениях, что сразу помогало вычислить немецкую подделку. Подлинность удостоверений также определяли по шелковой нити в обложке документа, глянцевости фотографии и уменьшенному размеру печати.
«Но бывает и экипировка у агента соответствующая, и удостоверения подлинные… Тут уже успех дела решало искусство оперработника и знание психологии», – отмечается в книге Долматова, изданной «КП».
Ранее ФСБ рассекретила информацию СМЕРШ о фейках США от 1945 года: при помощи Голливуда американские режиссеры снимали кино о якобы жестоком обращении советских солдат с жителями Будапешта, освобождаемого от нацистов. Подробнее – в нашей статье.