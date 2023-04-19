В России предлагают вернуть СМЕРШ для ловли шпионов во время СВО

Крымский журналист Никита Васильев подчеркивает, что сегодня СМЕРШа «очень не хватает» для мягкой проверки бывших граждан Украины – в Россию «едут диверсанты», маскируясь под эвакуирующихся из обстреливаемых ВСУ регионов. За прошедший год даже те, кто раньше не понимал, в разы лучше поняли смысл и значение советской контрразведки СМЕРШ, опыт которой необходимо изучать и внедрять, отметил военный эксперт Борис Рожин.