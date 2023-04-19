ФРГ рискует исчерпать запасы газа к январю 2024 года в случае холодной зимы — INES

Газохранилища Германии могут опустеть уже к январю 2024 года, если предстоящая зима будет достаточно холодной. Такой вывод сделали специалисты германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES).
«Если температура будет средней или низкой, газохранилища будут сильно или полностью опустошены. Соблюдение установленного законом требования к уровню заполнения на конец января 2024 года в размере 40% — сложная задача в последних двух случаях», — говорится в сообщении.
Специалисты подчеркнули, что оставшихся запасов голубого топлива может оказаться недостаточно. По их оценке, если жители ФРГ не будут экономить на том же уровне, что и сейчас, то серьезный дефицит газа неизбежен.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что санкции в отношении России продолжат действовать до окончания конфликта на Украине.