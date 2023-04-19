Депутаты ГД одобрили в первом чтении введение свободной экономической зоны в новых регионах

Государственная дума приняла в первом чтении проекты закона о создании в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны (СЭЗ).
Соответствующие документы внесены кабинетом министров. В случае их одобрения предприниматели в новых регионах России смогут получить льготы до 2050 года. В течение одного десятка лет ставка налога на прибыль от бизнеса для них будет нулевой.
При этом власти субъектов будут вправе менять свою часть этого налога в соответствии с экономическим положением. Предельный уровень равняется 13,5%.
Более того, участникам СЭЗ не понадобится платить налог на имущество ближайшее десятилетие, а на земельный участок — три года. Тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды составят 7,6% при обычной ставке в 30%.