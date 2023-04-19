Саночник Павличенко вспомнил, как украинцы призывали его «выйти на улицу»

Российский саночник Семен Павличенко рассказал об отношениях с украинскими спортсменами после начала специальной военной операции (СВО).
Двукратный чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко признался, что не сталкивался с негативным отношением к нему большинства иностранных спортсменов после начала СВО. В интервью РИА Новости россиянин посетовал на странные призывы со стороны украинцев.
«Что касается ребят из-за рубежа, вроде какого-то негатива в общении нет. Только украинцы вдруг начали говорить при общении: "Давай, выходи на улицу!" Я отвечаю: "Пацаны, вы больные или нет?"» — отметил саночник.
В прошлом году Павличенко получил разрыв ахиллова сухожилия. Российский саночник травмировался, играя в волейбол.