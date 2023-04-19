Депутаты Киргизии предложили провести реформу с переводом языка на латиницу

Депутаты киргизского парламента Эмиль Токтошев и Камила Талиева предложили перевести национальный язык на латиницу. Соответствующее предложение было вынесено в ходе обсуждения парламентом проекта закона «О государственном языке Кыргызской Республики».
Председатель нацкомиссии по государственному языку Каныбек Осмоналиев отметил, что вопрос уже поднимался в далеком 1993 году. Сегодня же Кыргызстан является единственной страной из шести тюркоязычных, которая использует кириллицу.
«Чтобы реальную реформу провести, чтобы сохранить наш язык, надо перейти на латиницу», — сказал Токтошев.
Ранее президент Молдавии Майя Санду подписала указ о признании румынского языка национальным. По словам политика, он станет «катализатором консолидации общества».