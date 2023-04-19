МИД Германии: антироссийские санкции продолжат действие до окончания конфликта на Украине

Ограничительные меры, введенные против России, продолжат действие до окончания конфликта на Украине. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Во время выступления главы немецкого внешнеполитического ведомства перед парламентом один из депутатов поинтересовался, собираются ли западные страны отменить рестрикции против России до окончания украинского кризиса.
«Нет!» — сказала.
Ранее министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым подчеркнул, что ограничительные меры негативно сказываются на экономиках развивающихся стран.