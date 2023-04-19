МИД России и Венесуэлы осудили внешнеполитический курс Вашингтона

Официальный Вашингтон столкнулся с критикой со стороны главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и министра иностранных дел Венесуэлы Ивана Хиля. Соответствующее заявление сделали журналисты, близкие к событиям.
По их словам, руководители МИД РФ и Венесуэлы осудили внешнеполитический курс Правительства Соединенных Штатов. Лавров также заявил, что Каракас в настоящее время остается одним из самых надежных союзников Москвы. Об этом российский министр рассказал на пресс-конференции по итогам встречи с Хилем.
«Наши отношения, несмотря ни на что, успешно развиваются», — объяснил он.
Ранее сообщалось, что Лавров столкнулся с «засадой» во время поездки в Каракас. Об этом рассказала официальный представитель министерства Мария Захарова.