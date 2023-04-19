МИД России и Венесуэлы осудили внешнеполитический курс Вашингтона

По их словам, руководители МИД РФ и Венесуэлы осудили внешнеполитический курс Правительства Соединенных Штатов. Лавров также заявил, что Каракас в настоящее время остается одним из самых надежных союзников Москвы. Об этом российский министр рассказал на пресс-конференции по итогам встречи с Хилем.