«Опасный беспилотник». Литовкин назвал главное преимущество БПЛА «Ланцет»

Преимущество российского ударного беспилотника «Ланцет» заключается в его бесшумности. Именно этот фактор делает данный летательный аппарат наиболее опасным оружием против ВСУ.
Об этом в беседе с информационным порталом Life рассказал военный эксперт Виктор Литовкин, по словам которого российский беспилотник-камикадзе «Ланцет» на Украине уже заслуженно называют самым опасным дроном.
Двигатель беспилотника «Ланцет» работает совершенно бесшумно, что затрудняет системам противовоздушной работы противника поиск и обнаружение летательного аппарата.
«Его преимущество в бесшумности, он не тарахтит, его практически не слышно, когда он летит. Поэтому его обнаружить труднее. Ведь беспилотники обнаруживают не только радиолокационными станциями. Когда слышишь тарахтелку — ага, летит беспилотник. А если ты не видишь и не слышишь, то беспилотник может подкрасться незаметно, и ты не успеешь никаких мер предосторожности применить, сбить этот беспилотник. Тем он и хорош!» – объяснил эксперт.
К тому же «Ланцет», подлетая к цели имеет возможность двусторонней связи с оператором, добавил Виктор Литовкин. Благодаря этому, аппарат может передавать информацию о цели и получить соответствующие команды. В итоге дрон может быть использован для уничтожения танка, штаба, системы радиоэлектронной борьбы и других вражеских объектов.