«Опасный беспилотник». Литовкин назвал главное преимущество БПЛА «Ланцет»

К тому же «Ланцет», подлетая к цели имеет возможность двусторонней связи с оператором, добавил Виктор Литовкин. Благодаря этому, аппарат может передавать информацию о цели и получить соответствующие команды. В итоге дрон может быть использован для уничтожения танка, штаба, системы радиоэлектронной борьбы и других вражеских объектов.