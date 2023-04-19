Глава МВД Турции Сойлу обвинил Запад в давлении на Анкару в преддверии выборов

Страны коллективного Запада оказывают давление на Анкару в преддверии президентских выборов. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает телеканал ТВ-100.
Глава МВД отметил, что Соединенные Штаты теряют свою гегемонию. Сегодня Вашингтон стал объектом ненависти во всем мире, добавил он.
«Турция меняет свою историю. С выборами 14 мая она полностью изменится. Это не выборы Эрдогана, а выбор будущих поколений Турции, ее полной независимости, поэтому США и Европа оказывают на нее давление», — сказал Сойлу.
Кроме того, министр назвал Европу пешкой США. По его словам, ЕС продолжит испытывать экономические трудности.