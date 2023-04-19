«Скажу по секрету, в Судане нет промышленно-интересного золота»: Пригожин ответил журналисту The Washington Post

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что паранойя американских СМИ относительно «сверхзаработков Судана» не имеет под собой никакого основания.
С соответствующим запросом к предпринимателю обратилась корреспондент газеты The Washington Post Катарин Хоурелд. Пригожин раскрыл журналистке важную информацию о золоте Судана и попросил задавать более значимые вопросы.
«Катрин, детка, я честно могу сказать, что The Washington Post немножко утомила меня своими вопросами по поводу Судана. Я уже много раз отвечал на эти вопросы, это первое. И второе, могу вам сказать по секрету одну важную информацию: в Судане нет промышленно-интересного золота. Поэтому вся ваша паранойя по поводу сверхзаработков Судана, она не имеет никакого под собой основания. Если The Washington Post будет задавать какие-то значимые вопросы, я, безусловно, на них отвечу. Но сейчас отвечать просто стыдно за ту чушь, которую вы пытаетесь развить», — сказал бизнесмен в аудиокомментарии, опубликованном его пресс-службой .
Ранее Евгений Пригожин заявил, что на территории Судана уже более двух лет нет ни одного бойца ЧВК «Вагнер».