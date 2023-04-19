МО РФ сообщило об уничтожении до 195 солдат ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях

По информации ведомства, российские войска поразили противника вблизи населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Котляровка, Загоруйковка, Ивановка и Першотравневое Харьковской области. Также были уничтожены две боевые бронированные машины, один танк, два автомобиля и боевая машина РСЗО «Град».