Украинская армия за последние сутки лишилась до 195 человек личного состава в ходе боев на Купянском и Краснолиманском направлениях фронта, сообщило Минобороны России.
По информации ведомства, российские войска поразили противника вблизи населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Котляровка, Загоруйковка, Ивановка и Першотравневое Харьковской области. Также были уничтожены две боевые бронированные машины, один танк, два автомобиля и боевая машина РСЗО «Град».
Помимо этого, ВС РФ нанесли удар по противнику в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР. Там удалось вывести из строя две боевые бронированные машины ВСУ.