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МО РФ сообщило об уничтожении до 195 солдат ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях

Армия
МО РФ сообщило об уничтожении до 195 солдат ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях

Украинская армия за последние сутки лишилась до 195 человек личного состава в ходе боев на Купянском и Краснолиманском направлениях фронта, сообщило Минобороны России.

По информации ведомства, российские войска поразили противника вблизи населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Котляровка, Загоруйковка, Ивановка и Першотравневое Харьковской области. Также были уничтожены две боевые бронированные машины, один танк, два автомобиля и боевая машина РСЗО «Град».

Помимо этого, ВС РФ нанесли удар по противнику в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР. Там удалось вывести из строя две боевые бронированные машины ВСУ.

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