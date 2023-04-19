Defense News: в США пришли в бешенство из-за вынужденной задержки модернизации F-35

Впрочем, руководство компании заверило, что летные испытания F-35 с новым оборудованием будут завершены между октябрем и декабрем 2023 года. После этого Lockheed предстоит проанализировать результаты тестирования, обсудить этот вопрос с правительством и убедиться, что все стороны готовы приступить к внедрению новых систем.