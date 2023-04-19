Defense News: в США пришли в бешенство из-за вынужденной задержки модернизации F-35

Американская компания Lockheed Martin может сорвать сроки выпуска истребителя F-35 из-за задержки модернизации самолетов по программе Technology Refresh 3. Об этом сообщили журналисты портала Defense News со ссылкой на исполнительного и финансового директоров предприятия.
Как пишет издание, руководство ожидает, что поставки F-35 будут задержаны из-за проблем с программным и аппаратным обеспечением воздушных судов. В декабре прошлого года представители Lockheed Martin заявляли, что рассчитывают выпустить от 147 до 153 обновленных истребителей до 2024 года.
«Обновление необходимо до того, как F-35 сможет пройти более широкомасштабную модернизацию, известную как Block 4, которая будет включать новые датчики, возможность нести более высокоточное оружие большой дальности, улучшенный сбор данных и обновленные возможности радиоэлектронной борьбы», — говорится в статье.
Генерал-лейтенант США Майкл Шмидт сообщил, что установка специализированной аппаратуры и программного обеспечения отстает от графика. Ожидается, что оно поступит где-то между декабрем 2023-го и апрелем 2024 года — это почти на год позже, чем изначально предполагалось.
Столь существенная задержка вызвала гнев со стороны председателя подкомитета по тактической авиации и сухопутных войск Палаты представителей ВС США Роба Уиттмана, который заявил, что «программа должна работать лучше». По его словам, бюджет Technology Refresh 3 уже превысил 700 миллионов долларов.
Впрочем, руководство компании заверило, что летные испытания F-35 с новым оборудованием будут завершены между октябрем и декабрем 2023 года. После этого Lockheed предстоит проанализировать результаты тестирования, обсудить этот вопрос с правительством и убедиться, что все стороны готовы приступить к внедрению новых систем.
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