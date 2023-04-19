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Экс-советник ЦРУ Рикардс: антироссийские санкции могут разрушить США

Политика
Экс-советник ЦРУ Рикардс: антироссийские санкции могут разрушить США

Бывший советник Центрального разведывательного управления Джеймс Рикардс поставил официальный Вашингтон в затруднительное положение перед Москвой. По его словам, антироссийские санкции могут разрушить США.

Своим мнением эксперт поделился в авторском материале для The Daily Reckoning. Он объяснил, что российское правительство отразило удар и даже обернуло ограничения себе на пользу.

«Но в действительности тогда российская экономика пережила лишь легкое замедление, а не крах, который многие предсказывали», — указал Рикардс.

Ранее сообщалось, что американская политика, направленная против России, обернулась для Вашингтона ускорением темпов инфляции. Об этом написали в The Wall Street Journal.

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