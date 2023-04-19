Киев потребовал 1 млрд долларов с выручки британской Shell после продажи активов в РФ

Британская компания Shell должна выплатить Украине 1 млрд долларов после продажи бизнеса в России. Об этом советник украинского президента по экономическим вопросам Олег Устенко написал в обращении главе Royal Dutch Shell Ваэлю Савану, передает Politico.
Если сделка по продаже будет завершена, то на счетах Shell появится более 1 млрд долларов, отмечает украинский политик.
Ранее представители Shell заявили об уходе с российского рынка. Руководство британской компании заявило о намерении списать активы и инвестиции на сумму до 5 млрд долларов.