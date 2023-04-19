«Не знали, что случилось». Что известно о пожаре на шахте в Кемеровской области

На шахте «Распадская» вблизи города Междуреченск Кемеровской области произошел пожар. На момент публикации материала все горняки эвакуированы на поверхность, передает РИА Новости. По предварительной информации, пострадавших нет. СМИ пишут, что возгорание началось на глубине 550 метров, причина пока не установлена.
В военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) отмечают, что задействовано 50 человек и девять единиц техники. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил оперативный штаб по ликвидации ЧС. Около 17 часов по мск открытое горение удалось потушить, сообщили в МЧС Кузбасса.
«Мы в это время выезжали с шахты с пассажирским дизелем, когда произошел пожар. Вторая смена была в шахте. И по рации передали, что шестому и седьмому сейчас выходить по запасным выходам второй смене. Мы еще не знали, что случилось тогда, когда вышли из шахты. Зашли на участок и нам сказали, что произошел пожар на семнадцатом участке», — передает «Газета.ру» слова одного из горняков.
Шахта «Распадская» является крупнейшим угольным месторождением в России. По оценкам специалистов, запасы составляют около 451 млн тонн. В июле 2022 года на шахте обрушился грунт, когда под землей находилось 190 рабочих.
В тот же день на поверхность подняли 188 человек, двое из которых получили травмы средней степени тяжести. Позже нашли еще двоих — один погиб, второго обнаружили живым спустя неделю. Также погиб один из спасателей.
В 2010 году в результате взрывов было разрушено около 300 километров горных выработок, шахта восстановила работу только в 2013 году. Погиб 91 человек, 99 пострадали, тела жертв находили даже спустя год после происшествия.
Пожар на руднике «Узельгинский»
Еще одно возгорание 19 апреля произошло в руднике «Узельгинский» в Челябинской области. На поверхность поднялись самостоятельно 346 горняков, одного рабочего пришлось эвакуировать спасателям. По данным ТАСС, пострадавших нет.
В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что изначально загорелся фронтальный погрузчик, после чего огонь распространился по шахте на глубине 520 метров. Для тушения пожара привлечены две единицы техники и десять человек личного состава.
Рудник «Узельгинский» является крупным цехом АО «Учалинский ГОК», где добываются медно-цинковые колчеданные руды. Находится в четырех километрах от поселка Межозерный Верхнеуральского района Челябинской области.
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